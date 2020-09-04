SULTANGAZİ'DE KAYMAKAM'DAN VATANDAŞLARA 14 GÜN KURALI ÇAĞRISI - Son Dakika

Emin YEŞİL/ "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Sultangazi'de gerçekleşen denetimlerde, Kaymakam Uğur Kalkar, koronavirüs salgını nedeniyle evde tedavi gören vatandaşlara 14 gün kuralına uymaları önünde çağrıda bulundu.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sürüyor. Sultangazi'de "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla yapılan denetime Kaymakam Uğur Kalkar, İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci, polis ve zabıta ekipleri katıldı. İlçe genelindeki işletmeler sosyal mesafe ve maske konusunda denetlenip uyarıldı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge kapsamında bugün ülke genelinde koronavirüs tedbirleri denetimleri gerçekleştirildi. Sultangazi'de yapılan denetimlere ise Kaymakam Uğur Kalkar da katıldı. İş yerlerini tek tek denetleyen Kaymakam Uğur Kalkar ve ekipler sosyal mesafenin korunup korunmadığına ve maske kullanımına dikkat etti. Esnafları sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyaran Kaymakam Kalkar, kurallara uyan iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına teşekkür etti. Kaymakam Uğur Kalkar, izolasyondaki vatandaşlara '14 gün' kurallına uymaları yönünde çağrıda bulunarak, "Kontrolü sosyal hayatın Haziran ayında başlamasıyla beraber, meskenin ve sosyal mesafenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha buradaki denetimimizde vatandaşımıza hatırlatıyoruz. Sultangazi'mizde 16 emniyet ekibimizle, 6 ilçe belediyesi ekibimiz ve mahalle denetim ekibimizle birlikte bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Gördüğümüz kadarıyla vatandaşımız mesafe ve maske kurallına genel itibarıyla uyuyor. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah kurallara uyulması yönündeki oranımızı 100'de yüze çıkarma konusundaki çalışmalarımızı ve gayretlerimizi devam ettireceğiz. İzolasyonda ve karantina altında bulunan vatandaşlarımızın 14 gün kurallına harfiyen riayet etmelerini kendilerinden bekliyoruz. Bununla ilgili olarak ev ziyaretlerimiz, telefonla denetimlerimiz devam ediyor. İhtiyaç sahibi olan ailelerimizin ihtiyaçlarını sosyal yardımlaşma vakfımız kanalıyla karşılıyoruz. Onun için vatandaşlarımızın da bu izolasyon kurallarına dikkat etmeleri, pandemi sürecinde bizler açısında hakikaten önemli" dedi.