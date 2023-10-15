Sultangazi'de kaza: 2'si ağır 9 kişi yaralandı
Son Güncelleme: 15.10.2023 03:41
Sultangazi'de otoyol üzerinde meydana gelen kazada, iki otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Sultangazi'de otoyol üzerinde ilerleyen iki otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Feci kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Dün gece saat 02.30 sıralarında Kuzey Marmara
Otoyolu Sultangazi mevkisinde Başakşehir
istikametine ilerleyen iki otomobil ile hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA