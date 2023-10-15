Sultangazi'de kaza: 2'si ağır 9 kişi yaralandı

İstanbul Sultangazi'de otoyol üzerinde ilerleyen iki otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Feci kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

İNCELEME BAŞLATILDI

Dün gece saat 02.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi mevkisinde Başakşehir istikametine ilerleyen iki otomobil ile hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.