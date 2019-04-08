Sultangazi'de Kaza Sonrası Kontrolden Çıkan Otomobil İş Yerine Böyle Girdi

Sultangazi'de kaza sonrası kontrolden çıkan otomobil iş yerine böyle girdi Sultangazi'de aracın çarptığı otomobil kontrolden çıkarak iş yerinin merdivenlerine çarptı 2 tekerleği havaya kalkan otomobilin sürücüsü şok geçirdiİSTANBUL - Gazi Mahallesi'nde sokak arasında dört yol ağzına hızlı...

Sultangazi'de kaza sonrası kontrolden çıkan otomobil iş yerine böyle girdi

Sultangazi'de aracın çarptığı otomobil kontrolden çıkarak iş yerinin merdivenlerine çarptı

2 tekerleği havaya kalkan otomobilin sürücüsü şok geçirdi



İSTANBUL - Gazi Mahallesi'nde sokak arasında dört yol ağzına hızlı bir şekilde giren otomobil, başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerinin merdivenlerine çıktı. Otomobil, 2 tekerlek üzerinde yan bir şekilde havaya kalkarken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.40 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde semtte süratli bir şekilde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, dört yol ağzına geldi. Burada sürücünün kullandığı otomobile başka bir sokaktan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle süratli olan otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı kaldırıma uçtu. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin merdivenlerine çarpan araç 2 tekerlek üzerinde havalandı. Kazanın hemen ardından araçtan inen sürücü, kısa süreli şok geçirdi. Koşarak gelen çevredeki vatandaşlar, sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Kaza anı ve yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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