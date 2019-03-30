Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Kaza Yapan Araç Sürüklendi: 2 Yaralı

Sultangazi'de Kaza Yapan Araç Sürüklendi: 2 Yaralı

1 saat önce

SULTANGAZİ TEM Otoyolu Metris istikametinde sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği araç yan yatarak sürüklendi.

Sultangazi'de Kaza Yapan Araç Sürüklendi: 2 Yaralı, System.String[]
SULTANGAZİ TEM Otoyolu Metris istikametinde sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği araç yan yatarak sürüklendi. Kazada araçta bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı Yaralılar çevredeki sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılırken, kaza sonrası anları cep telefonuna kaydedildi.

Kaza TEM Otoyolu Metris istikametinde dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre aşırı hızdaki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yan yatıp uzun süre sürüklendi. Motor kısmında dumanlar çıkan araçta bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Yaralı kadın diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarıldı, Yaralılar haber verilmesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu anlar ise cep telefonu tarafından kaydedildi.

Kaza nedeniyle TEM otoyolunda uzun kuyruklar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:37 Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Güncel
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