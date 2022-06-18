Sultangazi'de kebapçının tavanı çöktü, çalışanlar canını zor kurtardı - Son Dakika
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Sultangazi'de kebapçının tavanı çöktü, çalışanlar canını zor kurtardı

18.06.2022 21:37
Sultangazi'de kebapçının tavanı çöktü, çalışanlar canını zor kurtardı

Sultangazi'de bir kebapçının tavanında çalışanların temizlik yaptığı sırada çökme meydana geldi.

Sultangazi'de bir kebapçının tavanında çalışanların temizlik yaptığı sırada çökme meydana geldi. Çalışanlar son anda kaçarak canlarını kurtarırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kebapçı dükkanında temizlik yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir sebeple tavanında çökme yaşandı. Olay sırasında iş yerinde bulunan bir çalışan mutfak bölümüne, başka bir çalışan ise dışarıya kaçarak canlarını son anda kurtardı. Dükkanda müşterinin olmaması ise olası bir faciayı önledi.

"Tam temizlik biter bitmez yaşandı, iki tane elemanda son anda kurtuldu"

Kebapçıda çalışan Faik Ceylan, "Biz burayı geçen sene tadilat yaptık. Tadilatımız tam bitmeden, bizim mimar bırakıp gitti. Tavanı yapmışlar ama iyi yapmadıkları için çökme yaşandı. Bütün tavan komple aşağıya indi. Allah korusun 3-5 müşteri vardı, onlar çıktıktan sonra oluyor. Tam temizlik biter bitmez yaşandı, iki tane elemanda son anda kurtuldu. Böyle sahte iş yapanların piyasada gezmesini insanlar duyarlı olması gerekiyor. Bu tür şeylerin yaşanmaması için devletin buna el atması lazım" diye konuştu.

Tavanın çökme anı kamerada

Sultangazi'de kebapçıda yaşanan tavan çökme olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, işyeri çalışanlarının temizlik yaptığı sırada tavanın çöktüğü ve elemanların son anda kaçarak kurtulduğu görülüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
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İSTANBUL--SULTANGAZİ'DE KEBAPÇININ TAVANI ÇÖKTÜ İSTANBUL--SULTANGAZİ'DE KEBAPÇININ TAVANI ÇÖKTÜ Sultangazi'de bayılan göçmene esnaftan yardım eli Sultangazi'de bayılan göçmene esnaftan yardım eli
Kaynak: İHA

İsmetpaşa Mahallesi, Ordu Caddesi, Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de kebapçının tavanı çöktü, çalışanlar canını zor kurtardı - Son Dakika

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