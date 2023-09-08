Sokakta kedi seven 2 yaşındaki çocuk, yoldan geçen aracın altında kaldı

İstanbul Sultangazi'de sokakta yere oturup kedi seven 2 yaşındaki çocuk, yoldan geçen arabanın altında kaldı. O anlar kameralara yansırken çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü ise gözaltına alındı.

KEDİ SEVERKEN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Dün 15.30 sıralarında Habipler Mahallesi 2700'üncü sokakta 6 Şubat depreminin ardından İstanbul'a taşınan Gaziantepli ailenin 2 yaşındaki oğlu Salih Muhammed Kaya, evlerinin önündeki yolda kediyle oynuyordu. Bu sırada sokakta bekleyen otomobilin sürücüsü ara sokağa girmek için hareket etti. Yoldaki çocuğu fark etmeyen sürücü, Salih Muhammed Kaya (2) ve kedinin üzerinden geçti.

KUCAKLAYARAK HASTANEYE GÖTÜRDÜLER

Görgü tanıklarının ifadelerine göre ağır yaralanan çocuğu daha sonra fark eden sürücü, onu kucaklayarak aracına aldı. Sürücü tarafından ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürülen Salih Muhammed Kaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı, sokakta bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ŞOFÖR YAŞLI BİR AMCAYDI"

Olayın yaşandığı sokakta oturan Emri Aksu, "Aile buraya daha bir sene olmadı geleli. Gaziantep'ten taşınmışlar buraya. Deprem felaketinden sonra geldiler. Araç burada 5-10 dakika duruyor, zaten kamera kayıtlarında da var. Daha sonra hareket ediyor ve hareket ettiği gibi çocuğu eziyor. Yaşlı bir amcaydı. Şoförü tanımıyoruz. Bu mahalleden değildi. Hiç görmediğim birisi, aracı da buralarda hiç görmedik" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Aynı sokakta oturan Gül Yassıyurt ise "Araba duruyordu, şoför şoka girmişti. Ona 'Götür, götür' dedim. Adam belki iki dakika gözümün içine baktı. Ne yapacağını bilemedi. Aslında önü açıktı. Sonra bastılar gaza ve gittiler" diye konuştu.

Bu arada çocuğu ezen sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.