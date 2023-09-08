Sultangazi'de Kedi Severken Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden 2 Yaşındaki Çocuğun Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı - Son Dakika

Sultangazi'de Kedi Severken Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden 2 Yaşındaki Çocuğun Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

Son Güncelleme: 08.09.2023 12:30

Sultangazi'de evlerinin önündeki yolda kedi severken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Muhammet Salih Kaya'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Annesi çocuğunun biberonuna ve oyuncağına sarılarak ağladı.

SULTANGAZİ'de evlerinin önündeki yolda kedi severken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Muhammet Salih Kaya'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Annesi çocuğunun biberonuna ve oyuncağına sarılarak ağladı.

Kaza, dün 15.30 sıralarında Habibler Mahallesi 2700'üncü sokakta yaşandı. 6 Şubat depreminin ardından İstanbul'a taşınan Gaziantepli ailenin 2 yaşındaki oğlu Muhammet Salih Kaya, evlerinin önündeki yolda kediyle oynuyordu. Bu sırada sokakta bekleyen otomobilin sürücüsü ara sokağa girmek için hareket etti. Yoldaki çocuğu fark etmeyen sürücü, Muhammet Salih Kaya (2) ve kedinin üzerinden geçti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre ağır yaralanan çocuğu daha sonra fark eden sürücü, onu kucaklayarak aracına aldı. Sürücü tarafından ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürülen Muhammet Salih Kaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaya'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ÇOCUĞUNUN OYUNCAĞINA VE BİBERONUNA SARILARAK AĞLADI

2 yaşındaki Muhammet Salih Kaya'nın cenazesini almak için ailesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na geldi. Kaya'nın annesi gözyaşları içinde çocuğunun oyuncağına ve biberonuna sarılarak ağladığı görüldü. Muhammet Kaya'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Şanlıurfa'ya götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan küçük çocuktan geriye 4 gün önce doğum gününde akülü oyuncak araca binerken çekilmiş görüntüleri kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sultangazi'de Kedi Severken Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden 2 Yaşındaki Çocuğun Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de Kedi Severken Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden 2 Yaşındaki Çocuğun Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı - Son Dakika
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