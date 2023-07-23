Sultangazi'de Kiracısından Haber Alamayan Ev Sahibi, Evde Cesetle Karşılaştı - Son Dakika
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Sultangazi'de Kiracısından Haber Alamayan Ev Sahibi, Evde Cesetle Karşılaştı

23.07.2023 22:03

Sultangazi'de yaklaşık 15 gündür kiracısından haber alamayan ev sahibi, evde bulunan eşyaları çıkarmak ve temizlik yapmak için girdiği evde kötü kokuyla karşılaştı. Ev sahibi, bazanın altına bakan evde battaniyeye sarılmış bir kadın cesediyle karşılaştı. Olayın yaklaşık iki hafta önce işlendiği tahmin ediliyor. Evde yaşayan yabancı uyruklu adam ve oğlu ise 10 gün önce evden ayrılmıştı. Polis, kayıp olan adam ve oğlunu bulmak için çalışma başlattı.

İstanbul Sultangazi'de yaklaşık iki haftadır kiracılarından haber alamayan ev sahibi, daireye girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Ev sahibi, bazanın altında battaniyeye sarılmış kadın cesedi buldu. Kadının eşi ve oğlunun yaklaşık 10 gün önce evden ayrıldığı öne sürüldü.

BATTANİYEYE SARILI KADIN CESEDİ BULDU

Olay, saat 18.00 sıralarında Yayla Mahallesi, Fetih Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 15 gündür yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kiracısından haber alamayan ev sahibi, 2 katlı binanın giriş karında bulunan evini temizlemek ve eşyaları çıkarmak için eve girdi.

SULTANGAZİ'de Ev Sahibi, Kiracısının Cesediyle Karşılaştı

Evden gelen kötü kokunun nedenini araştıran ev sahibi, bazanın altını açtığında battaniyeye sarılı bir kadın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cinayetin yaklaşık iki hafta önce işlendiği tahmin ediliyor.

SULTANGAZİ'de Ev Sahibi, Kiracısının Cesediyle Karşılaştı

EŞİ VE ÇOCUĞU 10 GÜN ÖNCE EVDEN AYRILMIŞ

Evde yabancı uyruklu karı koca ile oğullarının yaşadığı öğrenilirken, yaklaşık 10 gün önce adam ile çocuğun evden ayrıldığı iddia edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, evden ayrılan yabancı uyruklu adam ve oğlunun bulunması için çalışma başlattı.

SULTANGAZİ'de Ev Sahibi, Kiracısının Cesediyle Karşılaştı
Kaynak: DHA
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Sultangazi, kiracı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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