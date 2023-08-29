Ev sahibinden kiracısına taciz! Kadın o anları böyle kayda aldı - Son Dakika

Ev sahibinden kiracısına taciz! Kadın o anları böyle kayda aldı

Son Güncelleme: 29.08.2023 14:38

İstanbul Sultangazi'de Suriye uyruklu kadın, ev sahibinin tacizine uğradı. O anlar salona yerleştirilen cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sultangazi'de ev sahibi, iddiaya göre kiracısı Nauha Ö.'yü taciz etti. Kiracı, polise giderek şikayetçi olurken, ev sahibi tarafından taciz edildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EVE SIK SIK GELİP GİTMEYE BAŞLADI

27 Ağustos Pazar günü 50. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda yaklaşık 8 yıldır bir binanın bodrum katında iki çocuğu ile birlikte yaşayan Suriye uyruklu Nouha Ö.'nün kaldığı zemin kat daireyi 4 yıl önce satın alan Kazım T., ailenin evine sık sık gitmeye başladı. Yaklaşık 1 yıl içinde defalarca kez eve gelen ev sahibi Kazım T., iddiaya göre kiracısı Nauha Ö.'yü(39) taciz etti. Kiracı, durumdan şüphelenen 14 yaşındaki kızı Eye A.'ya olan biteni anlattı.

O ANLARI KEMARAYA ALDI

Kazım T.'nin pazar günü gündüz saatlerinde tekrar eve gelmesi üzerine Eye A., cep telefonu kamerasını açarak, oturma odasında bir bölüme yerleştirdi. Kısa bir süre sonra ev sahibi Kazım T., Nauha Ö.'nün 14 yaşındaki kız çocuğu Eye A.'dan kendilerine kahve yapmasını istedi. Eye A., kahve yapmak için mutfağa gittiği sırada Kazım T., yerinden kalkarak, karşısında oturan Nouha Ö.'ye yöneldi ve taciz etti. Nouha Ö., yerinden kalkarak, mutfaktaki kızının yanına gitti. Kızın tepki göstermesi üzerine Kazım T., evden ayrıldı. O anlar ise, cep telefonu kamerasına yansırken, Nouha Ö., ev sahibi Kazım T.'den şikayetçi oldu.

"SANA PARA VEREYİM, AKŞAMA KADAR EVE GELME"

Yaşananları anlatan Eye A., "Bize sürekli gelip, gidiyordu. Anneme hep ya göz kırpıyordu ya da kızın evden çıksın diyordu. Bunu çok fazla yapmaya başladı. Biz de bunu ispatlayamıyorduk. En son annem telefonumla kayıt yapmamı söyledi. Bizim eve geldi tekrar. Bana kahve yapın dedi. Kahve yaptık. Sonra bana, 'Sana para vereyim akşama kadar eve gelme' dedi. Ben de, 'Olmaz' diye cevap verdim. Kahve yapmaya tam mutfağa gittiğim sırada o anneme pislik şeyler yaptı. Biz evden çıkarak durumu komşularımıza anlattık ve karakola gittik" dedi.

KOMŞUMUZ UYARINCA 10 AY EVİMİZE GELMEDİ

Eye A., 3-4 defa bu durumun yaşandığını, üst komşularının durumdan şüphelendiğini belirterek, "Komşumuz kendisiyle konuştu yaklaşık 10 ay evimize gelmedi. Kendisini uyaran komşumuz vefat edince yeniden gelmeye başladı. Yine böyle yapmaya başladı" diye konuştu.

EV SAHİBİNİN OĞLU, EVİ BOŞALTMALARINI İSTEDİ

Öte yandan ev sahibi Kazım T.'nin oğlu olduğu öğrenilen kişi, Eye A.'yı arayarak, evi boşaltmalarını, boşaltmamaları halinde elektrik, su ve doğalgazı keseceğini söyledi.

Kaynak: DHA

Suriye, kiracı, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ev sahibinden kiracısına taciz! Kadın o anları böyle kayda aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ev sahibinden kiracısına taciz! Kadın o anları böyle kayda aldı - Son Dakika
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