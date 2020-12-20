Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş yolda meydana gelen trafik kazasında, 2 araçta maddi hasar oluştu.Kaza, Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda meydana geldi. Ara sokaktan caddeye çıkmak isteyen 48 BD 292 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu önce cadde de seyir halinde olan bir başka araca, daha sonra park halindeki bir kamyona çarptı. Kazayı her iki aracın sürücüsü yara almadan atlatırken, araçlarda hasar oluştu.
Görüntü dökümü: --------------Kaza yapan araçlar-Polis ekipleri
-Genel ve detaylar
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › SULTANGAZİ'DE KISITLAMADA BOŞ KALAN YOLDA KAZA - Son Dakika