Sultangazi'de kısıtlamaya uymayan gençlere cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Sultangazi'de ATM'ye geldik diyerek kısıtlamayı ihlal eden gençlere polis önce cezai işlem uyguladı, daha sonra da evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Sultangazi'de tam kapanma nedeniyle evinde kalması gereken 4 genç kısıtlamayı ihlal ederek 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda gezerken bölgede denetim yapan polisler tarafından durduruldu. Kendilerine cezai işlem uygulanacağını anlayan gençler, önce banka ATM' sine geldik dedi, daha sonra polisi inandıramayınca da söz bir daha çıkmayacağız diyerek polisleri ikna etmeye çalıştı.

Kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle dört arkadaşa ceza yazan polis, 'Lütfen sokağa çıkmayın şu dönemde evlerinizde kalın sağlığınız için, kendiniz için, aileniz için, devletimiz için evinizde kalın Allah nasip ederse bu zor günleri birlikte atlatacağız, daha yaşınız ufak önünüzde gelecek var gerek yok böyle şeylere' diyerek nasihatte bulundu. - İSTANBUL