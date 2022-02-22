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SULTANGAZİ'DE KIYAFET HIRSIZLARI EV SAHİBİNE YAKALANDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE KIYAFET HIRSIZLARI EV SAHİBİNE YAKALANDI

22.02.2022 09:36

SULTANGAZİ'DE KIYAFET HIRSIZLARI EV SAHİBİNE YAKALANDIEmin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de pencere demirlerine asılı çamaşırları çalmaya çalışan iki şüpheli ev sahibine yakalandı.

SULTANGAZİ'DE KIYAFET HIRSIZLARI EV SAHİBİNE YAKALANDI

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) - SULTANGAZİ'de pencere demirlerine asılı çamaşırları çalmaya çalışan iki şüpheli ev sahibine yakalandı. Şüpheliler kaçarken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde kurutulması için evin pencere demirlerine asılı halde olan kıyafetlerin bulunduğu apartmanın önüne gelen iki kişi, burada bir süre oyalandı. Şüphelilerden biri gözcülük yaptığı sırada diğeri asılı olan kıyafetleri çalmaya kalkıştı. Duyduğu sesler sonrası ev sahibin pencereyi açması üzerine iki şüpheli, olay yerinden koşarak kaçtı. Hırsızlık teşebbüsü apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir diğer hırsızlık ise Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Ayakkabı mağazasının önünde bırakılan bir çift ayakkabı, çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kaldırımda yürüyen bir kişinin mağazanın önünde bulunan ayakkabıları incelediği, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra beğendiği bir çift ayakkabıyı montunun içine gizleyerek, buradan ayrıldığı görülüyor.

SULTANGAZİ'DE KIYAFET HIRSIZLARI EV SAHİBİNE YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE KIYAFET HIRSIZLARI EV SAHİBİNE YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE KIYAFET HIRSIZLARI EV SAHİBİNE YAKALANDI

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İsmetpaşa Mahallesi, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE KIYAFET HIRSIZLARI EV SAHİBİNE YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE KIYAFET HIRSIZLARI EV SAHİBİNE YAKALANDI - Son Dakika
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