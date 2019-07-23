Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
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Sultangazi'de kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

1 saat önce

Sultangazi'de kendisinden ayrılmak istediği kız arkadaşı Gülen Pamukçu'yu bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli ve kaçmasına yardım eden arkadaşı Ankara'da yakalandı.

Sultangazi'de kendisinden ayrılmak istediği kız arkadaşı Gülen Pamukçu'yu bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli ve kaçmasına yardım eden arkadaşı Ankara'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Gülen Pamukçu (27) dün gece saatlerinde Sultangazi'deki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda cinayet zanlısının, Pamukçu'nun Ankara'da yaşayan erkek arkadaşı Ali U. (32) olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ali U'yu Ankara'da yakaladı. Ekipler, şüpheli Ali U'nun İstanbul'dan Ankara'ya kaçmasına yardım ettiği iddia edilen arkadaşı Mustafa E'yi de gözaltına aldı.
Şüphelinin, yedek anahtarla Pamukçu'nun evinin kapısını açarak içeriği girdiği, aralarında çıkan tartışma sonucu Pamukçu'yu bıçakla öldürdükten sonra kaçtığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi.
Sultangazi'de kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
Sultangazi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:52 Kaynak: AA
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