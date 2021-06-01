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Sultangazi'de Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi - Son Dakika

Sultangazi'de Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

01.06.2021 11:38
Sultangazi'de Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi, System.String[]

Türk Kızılay Sultangazi Şubesi ve Din Görevlileri Birliği Derneği İstanbul Şube Başkanlığı tarafından ortak yürütülen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılay Sultangazi Şubesi ve Din Görevlileri Birliği Derneği İstanbul Şube Başkanlığı tarafından ortak yürütülen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılay Sultangazi Şubesi ve Din Görevlileri Birliği Derneği İstanbul Şube Başkanlığı tarafından ilçede kan bağışı kampanyası düzenlendi. Sultangazi İvat Turhan İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirilen bağış kampanyasında 327 ünite kan toplandı. Kampanyaya Sultangazili vatandaşların yanı sıra ilçedeki siyasetçiler ve birçok sivil toplum kuruluşu da destek verdi. Kampanya süresince bağış için alana gelen misafirlere aynı zamanda gün boyunca yemek ve çay ikramı gerçekleştirildi.

"Sultangazi'de ciddi manada kan bağışı yapılmakta"

Bağış alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sultangazi'de bu kampanya belirli haftalarda devam ediyor. Sultangazili komşularımız oldukça rağbet gösteriyorlar. Her kampanyada Kızılay görevlilerinin bize vermiş oldukları bilgiye göre Sultangazi'de ciddi manada kan bağışı yapılıyor. Bu nedenle komşularımıza gönülden teşekkür ediyorum, bunların hepsi bir sosyal sorumluluk projesidir" dedi.

"Kızılay ile birlikte ortak olarak bu organizasyonun ikincisini icra ediyoruz"

Kampanyaya ev sahipliği yapan (DİN-BİR-DER) Din Görevlileri Birliği Derneği İstanbul Şube Başkanı Süleyman Özcanlı, "Kızılay ile birlikte ortak olarak bu organizasyonun ikincisini icra ediyoruz bu güzel kampanyaya katılarak destek veren dostlarımıza, STK ve mülki amirlerimize teşekkür ediyorum inşallah bu güzel çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.

"Türkiye genelinde kırılan rekorların sahibi olan bir etkinlik"

Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, "Sadece Sultangazi ve İstanbul ilçeleri değil Türkiye genelinde kırılan rekorların sahibi olan bir etkinlik, Kızılay başkanımıza bu hususta çok teşekkür ediyorum. Bugünkü hedefimiz kendisinin de deyimi ile dünya rekoru kırmış olacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Sultangazi'de Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
Sultangazi'de Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Kan Bağışı, Sultangazi, İstanbul, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi - Son Dakika


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