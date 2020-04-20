SULTANGAZİ'DE KOKU ALARMI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE KOKU ALARMI
7 saat önce
SULTANGAZİ'de bir apartmanın 2. katında bulunan daireden gelen kokular üzerine polis harekete geçti.
SULTANGAZİ'de bir apartmanın 2. katında bulunan daireden gelen kokular üzerine polis harekete geçti.
Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir aparatmanın 2. katında bulunan daireden gelen kokular üzerine bina sakinleri, polisi aradı. Dairede kiracı olarak kalan Suriyeli uyruklu ailenin 2 ay önce Hatay'a gittiği, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlana genelge doğrultusunda İstanbul'a giriş ve çıkışların yasaklanmasından dolayı geri dönemedi. Yaklaşık 2 aydır kimsenin daireden bulunmaması ve daireden gelen yoğun koku bina sakinlerini korkuttu. İhbar üzerine çok sayıda polis olay yerine sevk edildi. Merdiven aracılığıyla daireye giren polisler, evde bulunan buzdolabındaki yiyeceklerin çürüttüğünü ve konunun bundan dolayı kaynaklandığını tespit etti.Olay yerine gelen ve polislerle birlikte daire sahibinin bir yakını da eve girdi. Daire sahibinin yakını olan İsmail Terzi ise, "Dairede oturan aile koronavirüs öncesi Hatay'a gitti. Koronavirüs'ün yayılması üzerine istanbul'a giriş çıkışların yasaklanmasından dolayı dairede oturanlar geri dönemedi. Kokular gelince komşular tedirgin olup bize ve polise bilgi verdiler. Buzdolabındaki yiyecekler çürümüş. Koku bundan dolayı çıkmış" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:51 Kaynak: DHA
Son Dakika Erdoğan, "Başbakan olduğum günden beri hayalimdi" dediği Başakşehir Şehir Hastanesi'ni hayata geçirdi Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu? Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Koronavirüs 27 güne kadar vücutta kalabilir Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Virüs 27 güne kadar vücutta kalabilir Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok Plazma tedavisi nedir?: İngiltere'nin koronavirüse karşı ulusal çapta denemeye hazırlandığı tedavi yöntemi Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok kızdı Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak