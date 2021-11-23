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Sultangazi'de kömürlük yangınında faciadan dönüldü - Son Dakika

Sultangazi'de kömürlük yangınında faciadan dönüldü

23.11.2021 13:10

Sultangazi'de kömürlük yangınında faciadan dönüldü Gecekonduya ve ağaçlık alana sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü Sultangazi'de kömürlükte başlayıp bir gecekonduya ve ağaçlık alana sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Sultangazi'de kömürlük yangınında faciadan dönüldü

Gecekonduya ve ağaçlık alana sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü

İSTANBUL - Sultangazi'de kömürlükte başlayıp bir gecekonduya ve ağaçlık alana sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Habibler Mahallesi 2708 Sokak'ta bulunan gecekonduya ait kömürlükte saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Nejla Çavlık isimli kadına ait evin kömürlük bölümünde başlayan yangında alevler hızla büyüyerek bitişiğindeki gecekonduya ve ağaçlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken tedbir amacı ile ambulans ekipleri de hazır bekletildi. Yoğun duman nedeni ile itfaiye ekiplerinin müdahale etmekte zorlandığı alevler yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından bitişiğinde bulunan doğalgaz kutusuna ulaşmadan söndürülebildi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Komşusunun yardımına koşarak kalan malzemeleri kurtarmaya çalışan Ahmet Çevik, "Bana komşulardan telefon geldi kömürlüğün alev aldığını söylediler. Ben de hemen olay yerine geldim alevler eve sıçramıştı. Hemen itfaiyeyi aradım sağ olsunlar zamanında geldiler. Biraz zarar ile yangını söndürdüler. Yangının çıkış sebebi belli değil içeride elektrikte yoktu evde kimse oturmuyordu" dedi.

Kışlık yakacağının küle döndüğünü ifade eden Nejla Çavlık ise "Nisan ayında eşimi Coronadan dolayı kaybettim odun ve kömür almıştım ve daha borcunu ödemedim yangın neden çıktı bilmiyorum. Kışlık konservelerim ve yiyeceklerim hepsi kül oldu gitti. Maddi durumum yok yiyecek istemiyorum ama bana odun kömür verilirse çok memnun olurum" dedi.

Sultangazi'de kömürlük yangınında faciadan dönüldü
Sultangazi'de kömürlük yangınında faciadan dönüldü
Sultangazi'de kömürlük yangınında faciadan dönüldü
Sultangazi'de kömürlük yangınında faciadan dönüldü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Sultangazi, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de kömürlük yangınında faciadan dönüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de kömürlük yangınında faciadan dönüldü - Son Dakika
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