SULTANGAZİ'DE GECEKONDU YANGINI KUNDAKLAMA ÇIKTI - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE GECEKONDU YANGINI KUNDAKLAMA ÇIKTI

03.08.2022 08:44

SULTANGAZİ'de kömürlükte başlayan yangın gecekonduya sıçradı.

SULTANGAZİ'de kömürlükte başlayan yangın gecekonduya sıçradı. Yanan gecekondu kullanılamaz hale gelirken, itfaiye inceleme raporunda yangının kundaklama sonucu çıktığı değerlendirildi. Yangın esnasında ailenin evde olmaması olası bir faciayı önledi.

Yangın, 24 Temmuz Pazar günü saat 04.30 sıralarında, Merkez Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Ünlü'ye ait gecekondunun yanında bulunan kömürlükte yangın çıktı. Yangın, gecekonduya da sirayet etti. Mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, bir yandan da durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangın sırasında Ünlü ailesinin evde olmaması can kaybını önlerken, kömürlük bölüm ve Ünlü'ye ait gecekondu küle döndü.

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Arnavutköy İtfaiye Grup Amirliği tarafından hazırlanan raporda, kömürlükte çıkan ve gecekonduya sirayet eden yangının kundaklama sonucu çıktığı değerlendirildi. Raporda, "Kömürlüğün bitişiğinde bulunan istiflenmiş haldeki tahta parçalarının üzerine atılan herhangi bir açık ateş kaynağının tahta parçalarını tutuşturması sonucu yangın başlangıç olayının meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

"AİLEM EVDE OLMUŞ OLSAYDI BÜYÜK FACİA OLURDU"Yangın esnasında İstanbul dışında olan gecekondunun sahibi Yaşar Ünlü, "Kendim o gün şehir dışındaydım. Komşularım bana durumu telefonla bildirdi. Geldiğimde her şeyin yanmış olduğunu gördüm. Yangın aşağıdan başlayıp yan komşumuza ait kömürlüğe akabinde gecekonduya sirayet ediyor. En büyük tesellim eşim ve çocuklarımın o gece Arnavutköy'e bir akrabamıza gitmeleridir. Burada olmuş olsalardı onlarda yanabilirdi. Yangından dolayı evimde hiçbir şey kalmadı. Pantolon, gömlek kaldık. Şu anda sokakta kaldık. Çoluk, çocuk akrabalarımız da kalıyoruz" dedi.

YANGIN SONRASI HIRSIZLIK GİRİŞİMİ İDDİASIYangından sonra gecekonduya gelen kişi ya da kişilerce hırsızlık girişiminde bulunulduğunu öne süren Yaşar Ünlü, "Evi karıştırmışlar. Hırsız mı hurdacı mı? Onu bilmiyorum. Ama yangından sonra yanmayan bazı eşyalar karıştırılmış" diye konuştu.

"KİMSE İLE HUSUMETİM YOK"

35 senedir Merkez Habibler Mahallesi'nde ikamet ettiğini söyleyen Ünlü, "Kimse ile husumetim yok. Kundaklama beklemiyordum, ama kundaklama var.  Şüphelendiğim kimse de yok. Neden kundaklanmış olduğunu bilmiyorum. Kömürlük karşı komşumuza ait. Onun husumetlisi olabilir. Çünkü benimle kimsenin bir sorunu yoktu" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Yaşar Ünlü, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE GECEKONDU YANGINI KUNDAKLAMA ÇIKTI - Son Dakika

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