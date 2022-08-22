Sultangazi'de hafif ticari araç, dükkan ile kaldırım arasındaki boşluğa düştü - Son Dakika
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Sultangazi'de hafif ticari araç, dükkan ile kaldırım arasındaki boşluğa düştü

22.08.2022 02:07
Sultangazi'de hafif ticari araç, dükkan ile kaldırım arasındaki boşluğa düştü

Sultangazi'de kontrolden çıkan hafif ticari araç, bir dükkanın önünde bulunan merdiven boşluğuna düştü.

Sultangazi'de kontrolden çıkan hafif ticari araç, bir dükkanın önünde bulunan merdiven boşluğuna düştü. Dükkanla boşluk arasına sıkışan araç, vinç tarafından kaldırılırken, kazada yaralan olmadı.

Kaza, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi'nde saat 00.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan kavşağa geldiği esnada sürücünün hakimiyetinden çıkan 20 HB 561 plakalı hafif ticari araç dükkanla kaldırım arasındaki boşluğa düştü. Kazada aracın ön kısmı kaldırımla dükkan arasına sıkışırken, sürücü yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Dükkanla kaldırım arasına sıkışan ticari araç ise vinçle çıkarıldı. Daha sonra araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sultangazi, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de hafif ticari araç, dükkan ile kaldırım arasındaki boşluğa düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de hafif ticari araç, dükkan ile kaldırım arasındaki boşluğa düştü - Son Dakika
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