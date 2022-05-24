Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil takla attı - Son Dakika
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Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil takla attı

24.05.2022 14:12

Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil takla attıİSTANBUL Sultangazi'de virajı alamayan otomobil takla atıp kaldırıma devrildi.

Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil takla attı

İSTANBUL Sultangazi'de virajı alamayan otomobil takla atıp kaldırıma devrildi. Araç içinde bulunan 4 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, itfaiye ekipleri tedbir amaçlı aküyü söktü.

Olay, saat 12.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Selçuklu bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin Erol yönetimindeki 34 DTG 264 plakalı otomobil içerisinde bulunan dört kişi ile birlikte Habibler istikametinden Sultangazi istikametine doğru ilerlediği sırada Selçuklu bulvarı üzerinde virajı alamayarak takla atıp kaldırıma devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 kişi de araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tedbir amaçlı aracın aküsünü söktü. Elektrik aksamını da devre dışı bırakırken otomobil, olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yaşanan olayı görüp yardıma koşan Maşaallah Tokmak, "Burada virajın keskinliği mi yoksa havanın sıcaklığından mı bilmem ama bu tarz kazalar sürekli olarak yaşanıyor. Bu arkadaşlar virajı alamamışlar ve kaldırıma çarparak takla atmışlar. Sevindirici tarafı can kaybı veya bir yaralının olmaması. Biz kazayı fark edince aracımızı ileriye park ettik ve yardıma geldik. Arkadaşlar ise araçtan kendi imkanları ile çıktılar burası dikkat çekilmesi gereken bir yol, eğimi çok kötü olan bir yol ben yaklaşık 20 yıldır araç kullandığım halde buradan geçerken endişe duyuyorum. Geçen hafta da burada aynı şekilde kaza oldu" dedi.

Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil takla attı
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil takla attı
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil takla attı
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil takla attı

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ÜSKÜDAR'DA TÜNELDE TAKSİYE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI ÜSKÜDAR'DA TÜNELDE TAKSİYE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI Otomobil takla attı: 2'si ağır 3 yaralı Otomobil takla attı: 2'si ağır 3 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil takla attı - Son Dakika


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