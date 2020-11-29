SULTANGAZİ'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TRAMVAY YOLUNA GİRDİ - Son Dakika

Emin YEŞİL/ İSTANBUL DHA

Sultangazi'de, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından boş yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak tramvay yoluna girdi. Otomobilde hasar oluşurken, sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza saat 22.30 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Yeni Mahalle Tramvay Durağında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte boşalan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak tramvay yoluna girdi. Otomobilde hasar oluşurken, kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Durağın güvenlik görevliler ve çevredeki vatandaşlar kaza yapan aracı iterek tramvay yolundan çıkardı.