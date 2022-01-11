SULTANGAZİ'DE KÖPEKLERİN KOVALADIĞI KURYE KAZA YAPTI - Son Dakika

SULTANGAZİ'de, köpeğin kovaladığı motosikletli kurye, motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Cebeci Mahallesi meydana geldi. Mahallede aralarında pitbull cinsi köpeklerin de bulunduğu başıboş köpeklerin artması vatandaşlar tedirgin etmeye başladı. Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde seyir halindeki motosikletli kuryeyi pitbull cinsi köpeğin de olduğu iki köpek kovalamaya başladı. Panik yapan sürücü motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Sürücünün kazayı hafif sıyrıklar atlattığı öğrenildi.

SON GÜNLERDE ÇOK FAZLA BAŞIBOŞ PİTBULL CİNSİ KÖPEK GÖRMEYE BAŞLADIK

Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, mahallede esnaflık yapan Ozan Göktepe, Gaziantep'de bir çocuk pitbull köpeklerin saldırısına uğramıştı. Geçtiğimiz haftalarda da ilçemizde benzer bir durum yaşanmış iki kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine tehlikeli ırk diye bilenen köpeklerle ilgili bir genelge yayınlandı. Bu genelgenin yayınlaması sonrası sokaklarda çok sayıda başıboş pitbull cinsi köpek görmeye başladık. Bizde köpekleri seviyoruz ama bunlar tehlikeli ırk. Ne kadar kötü eğitilirlerse o kadar sıkıntı oluyor. Sokağa atılınca daha tehlikeli oluyorlar. Geçen gün bir motosikletli kuryeyi köpekler kovaladı. Kurye kaza yaptı. Kuryenin durumunun iyi olduğunu öğrendik. Bu bölgede özellikle saldırgan dediğimiz köpekle çok fazla var dedi.

GÖÜNTÜ DÖKÜMÜ

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(cep telefonu görüntüsü)

Köpeklerin kuryeyi kovalaması ve kaza yapması

(aktüel)

Olayın yaşandığı caddeden görüntü

Ozan Göktepe röportaj