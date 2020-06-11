Sultangazi'de korkutan çatı yangını - Son Dakika

Sultangazi'de korkutan çatı yangını

-Sultangazi'de bir binada çıkan yangın diğer binalara da sıçradı

İSTANBUL - Sultangazi'de 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın binanın bitişiğindeki diğer binalara da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı görüldü.

Sultangazi İsmet Paşa Mahallesi 114. Sokakta 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çatı katı alev topuna döndü. Yangın binanın bitişiğindeki diğer binalara da sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar korku ve panik içinde sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.