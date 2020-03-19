Sultangazi'de korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de korkutan yangın - Son Dakika

Sultangazi'de korkutan yangın

6 saat önce

Sultangazi'de bir apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sultangazi'de korkutan yangın, System.String[]

Sultangazi'de bir apartmanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği dairedeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.


Yangın, saat 13.30 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi 1384 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, daire içerisindeki yangını söndürürken, daha sonra soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle sokak üzerinde yaşanan kısa süreli panik yangının tamamen söndürülmesinin ardından sona erdi. Alevler içerisinde kalan ve dumanların yükseldiği dairedeki yangında can kaybı yaşanmazken, yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Sultangazi, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:52 Kaynak: İHA

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