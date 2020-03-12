Sultangazi'de korona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşuldu - Son Dakika
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Sultangazi'de korona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşuldu

6 saat önce

Sultangazi'de, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsüne karşı alınması gereken önlemler konuşuldu.

Sultangazi'de korona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşuldu, System.String[]

Sultangazi'de, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsüne karşı alınması gereken önlemler konuşuldu.


Sultangazi Belediyesi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 118 ülkeye yayılan korona virüsüne karşı alınabilecek önlemlerin konuşulduğu bir konferans düzenledi. Konferansta çeşitli okullardan gelen öğrenci ve öğretmenler bilgilendirildi. Ayrıca programda tüm öğrencilere üzerinde "Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın, talep etmeyin, antibiyotikte değil sağlığınızda ısrarcı olun" yazılı reçete dağıtıldı. Konferansta korona virüsünün çıkışı hakkında bilgi verilirken, hijyenin önemine vurgu yapıldı. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Sultangazi, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:02 Kaynak: İHA
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