Sultangazi'de korona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşuldu - Son Dakika
Son Dakika Genel Sultangazi'de korona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşuldu - Son Dakika

Sultangazi'de korona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşuldu

6 saat önce

Sultangazi'de korona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşuldu Sultangazi'de miniklere korona virüsüne karşı eğitim verildi Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsüne karşı alınması gereken önlemler Sultangazi'de konuşuldu.

Sultangazi'de korona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşuldu

Sultangazi'de miniklere korona virüsüne karşı eğitim verildi

İSTANBUL - Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsüne karşı alınması gereken önlemler Sultangazi'de konuşuldu.

Sultangazi Belediyesi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 118 ülkeye yayılan korona virüsüne karşı alınabilecek önlemlerin konuşulduğu konferans düzenledi. Konferansta çeşitli okullardan gelen öğrenci ve öğretmenler bilgilendirildi. Ayrıca programda tüm öğrencilere üzerinde, "Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın, talep etmeyin, antibiyotikte değil sağlığınızda ısrarcı olun" yazılı reçete dağıtıldı. Konferansta, korona virüsünün çıkışı hakkında bilgi verilirken, hijyenin önemine vurgu yapıldı.

Sultangazi'de korona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşuldu

Çin Halk Cumhuriyeti, Sultangazi, Wuhan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:54 Kaynak: İHA
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