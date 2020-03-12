Sultangazi'de korona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşuldu - Son Dakika

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Sultangazi'de korona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşuldu
6 saat önce
Sultangazi'de korona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşuldu Sultangazi'de miniklere korona virüsüne karşı eğitim verildi Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsüne karşı alınması gereken önlemler Sultangazi'de konuşuldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:54 Kaynak: İHA
Sultangazi'de korona virüsüne karşı alınacak önlemler konuşuldu
Sultangazi'de miniklere korona virüsüne karşı eğitim verildi
İSTANBUL - Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsüne karşı alınması gereken önlemler Sultangazi'de konuşuldu.
Sultangazi Belediyesi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 118 ülkeye yayılan korona virüsüne karşı alınabilecek önlemlerin konuşulduğu konferans düzenledi. Konferansta çeşitli okullardan gelen öğrenci ve öğretmenler bilgilendirildi. Ayrıca programda tüm öğrencilere üzerinde, "Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın, talep etmeyin, antibiyotikte değil sağlığınızda ısrarcı olun" yazılı reçete dağıtıldı. Konferansta, korona virüsünün çıkışı hakkında bilgi verilirken, hijyenin önemine vurgu yapıldı.
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