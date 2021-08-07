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SULTANGAZİ'DE KORSAN TAKSİ DURAĞINI ATEŞE VERDİLER - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE KORSAN TAKSİ DURAĞINI ATEŞE VERDİLER

07.08.2021 19:01

SULTANGAZİ'de araç kiralama şirketi görünen ancak korsan taksi durağı olarak işletildiği belirtilen iş yeri kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

SULTANGAZİ'de araç kiralama şirketi görünen ancak korsan taksi durağı olarak işletildiği belirtilen iş yeri kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2389 sokakta meydana geldi. Sokaktaki 4 katlı binanın girişinde bulunan ve araç kiralama şirketi görünen ancak korsan taksi durağı olarak işletildiği öğrenilen iş yeri kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. 3 kişi olay yerinden kaçarken, iş yerinde patlama meydana geldi. Sokakta panik ve korku yaşanırken yangına ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Bir görgü tanığı, 3 kişinin iş yerine girdiğini ve kısa süre içeriden çıktıklarını daha sonra ise iş yerinde yangının meydana geldiğini söyledi. Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, üç kişinin kepenkleri kapalı olan iş yerine girdiği ve kısa bir süre sonra çıktıkları daha sonra yangının başladığı görülüyor.

SULTANGAZİ'DE KORSAN TAKSİ DURAĞINI ATEŞE VERDİLER
SULTANGAZİ'DE KORSAN TAKSİ DURAĞINI ATEŞE VERDİLER
SULTANGAZİ'DE KORSAN TAKSİ DURAĞINI ATEŞE VERDİLER
SULTANGAZİ'DE KORSAN TAKSİ DURAĞINI ATEŞE VERDİLER
SULTANGAZİ'DE KORSAN TAKSİ DURAĞINI ATEŞE VERDİLER
SULTANGAZİ'DE KORSAN TAKSİ DURAĞINI ATEŞE VERDİLER
SULTANGAZİ'DE KORSAN TAKSİ DURAĞINI ATEŞE VERDİLER
SULTANGAZİ'DE KORSAN TAKSİ DURAĞINI ATEŞE VERDİLER
SULTANGAZİ'DE KORSAN TAKSİ DURAĞINI ATEŞE VERDİLER

Esentepe, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE KORSAN TAKSİ DURAĞINI ATEŞE VERDİLER - Son Dakika


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