Son dakika haber... Sultangazi'de kot yıkama fabrikasında yangın paniği - Son Dakika
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Son dakika haber... Sultangazi'de kot yıkama fabrikasında yangın paniği

02.04.2022 17:42

Son dakika haberleri: Sultangazi'de kot yıkama fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Sultangazi'de kot yıkama fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Eski Habipler Mahallesi Orkideler Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı kot yıkama fabrikasında yaşandı. Fabrikanın çatı kısmında tadilat yapan işçiler ve çevredeki vatandaşların fark etmesi ile itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Yangına ilk olarak fabrika çalışanları müdahale ederken, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının fabrikaya ait toz odasından kaynaklı olarak başladığı düşünülürken, kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için ise çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Son dakika haber... Sultangazi'de kot yıkama fabrikasında yangın paniği
Son dakika haber... Sultangazi'de kot yıkama fabrikasında yangın paniği
Son dakika haber... Sultangazi'de kot yıkama fabrikasında yangın paniği

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Son dakika haberleri | Sultangazi'de kot yıkama fabrikasında yangın çıktı Son dakika haberleri | Sultangazi'de kot yıkama fabrikasında yangın çıktı Son dakika haber... Arnavutköy'de restoranda yangın paniği Son dakika haber... Arnavutköy'de restoranda yangın paniği

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Sultangazi'de kot yıkama fabrikasında yangın paniği - Son Dakika


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