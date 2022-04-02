Sultangazi'de kot yıkama fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
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Sultangazi'de kot yıkama fabrikasında yangın çıktı

02.04.2022 16:10
Sultangazi'de kot yıkama fabrikasında yangın çıktı

İstanbul Sultangazi'de kot yıkama fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Sultangazi'de kot yıkama fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eski Habipler Mahallesi Orkideler Caddesi'ndeki 2 katlı kot yıkama fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yaptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, fabrikanın toz odasında hasar oluştu.

Sultangazi'de kot yıkama fabrikasında yangın çıktı

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Sultangazi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de kot yıkama fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika


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