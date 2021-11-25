SULTANGAZİ'de, ablası uyuduğu sırada çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuğun, yangına neden olduğu iddia edildi. Yangında evde mahsur kalan abla-kardeş itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yangın, saat 15.30 sıralarında Cebeci Mahallesi 2476. Sokak'taki evde çıktı. İddialara göre, abla S.Ç. odasında uyurken 5 yaşındaki A.Ç. adlı kardeşi çakmakla oynarken koltuğu tutuşturdu. Alevler bir anda tüm evi sardı. Alevleri görenlerin durumu bildirmesiyle itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evde mahsur kalan abla ile kardeşini kurtardı. Sağlık durumları iyi olan abla - kardeşe sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Yangın daha sonra itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

"ABLA VE ÇOCUK MAHSUR KALIYOR"Mahalle sakinlerinden Mehmet Kerem Şahin, "Çocukların annesi bakkala çıkmış herhalde. Çocuk da ablası uyanmayınca koltuğu yakmış, ondan sonra da ev yandı. Dükkandan koşarak gidip, yardım ettiler. Anne 15 dakika sonra bakkaldan geldi. Yangın da söndürüldü. Ablası ve ufak çocuk evde mahsur kalıyor. Onları kurtarıyorlar. Daha sonra annesi ve babası geliyor. Çocukların durumları iyi içerde oturuyorlar" dedi.