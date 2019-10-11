Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de kültür gezileri başladı
Son Dakika Güncel Sultangazi'de kültür gezileri başladı

Sultangazi'de kültür gezileri başladı

53 dakika önce

Sultangazi Belediyesi Bursa, Edirne, Konya ve Çanakkale'ye kültür gezileri düzenliyor.

Sultangazi'de kültür gezileri başladı, System.String[]

Sultangazi Belediyesi Bursa, Edirne, Konya ve Çanakkale'ye kültür gezileri düzenliyor.


Sultangazi Belediyesi, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarına geziler düzenlemeye devam ediyor. Kültür gezileri kapsamında Sultangazililer Bursa, Edirne, Konya ve Çanakkale illerini görme imkanı buluyor. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan Bursa'nın Ulu Cami ve Yeşil Cami'si, Edirne'de Enez Kalesi ve Hıdırlık Tabyası, Mevlana Şehri Konya'nın İnce Minareli Medresesi ve Çanakkale destanının yazıldığı Gelibolu Yarımadası başta olmak üzere önemli noktalar rehber eşliğinde katılımcılara tanıtılıyor.


Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun,"Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktarmak amacıyla geziler düzenliyoruz. Katılımcılar bu gezilerle ülkemizin tarihi yapı ve doğa güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor" dedi.


Kültür gezilerine yıl sonuna kadar yaklaşık 9 bin kişinin katılması planlanıyor. - İSTANBUL

Edirne Konya, Sultangazi, Edirne, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Kongresi, Trump veto etse bile Türkiye'ye yaptırım gelebilir mi?
Kamışlı'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit Son dakika: Teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 18:23:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de kültür gezileri başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]