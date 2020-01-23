SULTANGAZİ'DE KUMAŞ ÇALAN HIRSIZI KAMERAYA KAYDETTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE KUMAŞ ÇALAN HIRSIZI KAMERAYA KAYDETTİ - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE KUMAŞ ÇALAN HIRSIZI KAMERAYA KAYDETTİ

6 saat önce

Haber Emin YEŞİL SULTANGAZİ'de, depodan kumaş çalan şüpheliyi mahalle sakini, cep telefonuyla kaydetti.

SULTANGAZİ'DE KUMAŞ ÇALAN HIRSIZI KAMERAYA KAYDETTİ, System.String[]

Haber Emin YEŞİL SULTANGAZİ'de, depodan kumaş çalan şüpheliyi mahalle sakini, cep telefonuyla kaydetti. Görüntülendiğini fark eden şüpheli, kaçtı.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işyerine ait deponun bulunduğu sokağa minibüsle gelen bir kişi, deponun kepenginin kilidini kırarak içeri girdi. Depoda keten, krep, polyester, polar türünde kumaşları çalan şüpheli, kumaşları geldiği minibüse yüklemeye başladı. Sesleri duyan bir mahalle sakini ise, balkona çıktı. Depodan bir kişinin kumaşları minibüse yüklediğini gören mahalle sakini, o anları cep telefonu ile kaydetti.

POLİS HIRSIZ VAR

Hırsızlık anlarını görüntüleyen mahalle sakini, bir yandan olay anını görüntülerken bir yandan da Komşular, hırsız var, Polis, hırsız var diyerek bağırmaya başladı. Mahalle sakininin kendisini görüntülediğini fark eden şüpheli, geldiği minibüse binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, deponun kilidinin kırıldığını ve kapının açık olduğunu gördü. Yapılan incelemede şüphelinin 2 bin lira değerinde kumaş çaldığı ortaya çıktı. Depo sahibi cep telefonu ile görüntülenen hırsızdan şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Sultangazi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:11 Kaynak: DHA
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