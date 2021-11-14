Son dakika haberleri... Sultangazi'de kundaklanan lokanta küle döndü: Kundaklama anı kamerada - Son Dakika

Sultangazi'de kundaklanan lokanta küle döndü: Kundaklama anı kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de bir lokanta kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Çıkan yangında lokanta küle dönerken, şüpheli şahısların lokantayı kundaklama anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 16.30 sıralarında Sultangazi Şehit Eyüp Gönen Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafta sonu olması nedeni ile kapalı olan iş yeri sahibi 3 kardeş, pazartesi gününe hazırlık yapmak için geldikleri lokantalarından ayrıldıktan yaklaşık yarım saat kadar sonra alevler yükselmeye başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler müdahale ettikleri yangını söndürürken, yanan iş yeri ise kullanılamaz hale geldi.

Gelen haber üzerine lokantalarına gelen kardeşler karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndüler.

İş yeri sahibi Sedat Aslan bugün tatil günleri olduğunu söyleyerek "Dışarıda dolaşan çocuklardan 2 tanesi giriyor içeriye belirli bir zaman sonra çıkıyorlar ve alevler başlıyor. Komşular gördü bizi aradılar. Biz de geldik itfaiye müdahale etmiş şu an için olayın ne olduğunu çözmeye çalışıyoruz. Art niyetli mi yapıldı yoksa kazayla mı bunu tabi emniyetin itfaiyenin inceleyeceği kamera görüntüleri ortaya çıkaracak. Kimseye bir şey diyemiyorum. Bizim kimseyle bir husumetimiz yok. Bizim buraya kim gelirse gelsin yemeğini yer her türlü yardımı yaparız. 20 yıllık esnafız bugüne kadar böyle bir şey olmadı. Büyük ihtimalle ya kazadır ya da madde kullanan çocuklar olabilir. Bir şey yaparken yangın çıkmış olabilir" şeklinde konuştu.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 2 gencin kapısı açık olan iş yerine girdiği ve içeride yaklaşık 7 dakika kaldıktan sonra hızla ayrıldıkları ve kısa süre sonra ise duman ve alevlerin yükseldiği görülüyor.