Son Dakika Haberleri: SULTANGAZİ'DE KURBAN KESİM MERKEZİNDE YOĞUNLUK
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SULTANGAZİ'DE KURBAN KESİM MERKEZİNDE YOĞUNLUK

27 dakika önce

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Sultangazi'de bulunan kurban satış ve kesim merkezinde yoğunluk yaşandı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Sultangazi'de bulunan kurban satış ve kesim merkezinde yoğunluk yaşandı. Sultangazi ilçesinde yaklaşık 300 çadırın bulunduğu kurban satış ve kesim merkezinde hareketlilik sabahın ilk ışıkları ile başladı. Pazarda başlayan yoğunluk bayram namazından sonra daha da arttı. Araçları ile kurban pazarına gelmek isteyen vatandaşlar bölgede uzun araç kuyrukları oluşturdu. Benzer bir yoğunluk da belediyenin kurban kesim konteynerlerinde yaşandı. Saatlerce kesim için sıra bekleyen vatandaşların birçoğu kurban pazarı içinde bulunan gübreleme alanı ve kurban pazarı yakınlarındaki boş arsalarda kaçak kesim yaptı. Yoğunluğa tepki gösteren, belediyenin kesimhanesinde kurban kesmekten vazgeçen bazı vatandaşlar, kesim paralarının iadesi için kuyruk oluşturdu.Öte yandan bayramın ilk gününde de kurban satışı yapıldı. Pazarda bulunan büyükbaş kurbanlıkların birçoğu satıldı. Satışlardan memnun olan besiciler, belediyenin tahsis ettiği alanları boşalttı.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:12 Kaynak: DHA
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