SULTANGAZİ'DE KURBAN PAZARI VE KESİM ALANLARINDA YOĞUNLUK YAŞANMAYA BAŞLADI -2 - Son Dakika

Bayram namazının bitmesiyle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren Sultangazi'deki kurban pazarı ve çevresindeki kesim alanlarında yoğunluk yaşanmaya başladı.

Çok sayıda vatandaş erkenden pazara gelerek kurbanlıklarını alıp kesim alanlarına götürdü. Bazı kişiler ise kurbanlıkları boş buldukları alanlarda kesti.

Semih ÇALIŞKAN - Kubilay ÖZEV - Ali AKSOYER/ İSTANBUL, (DHA) - Kurban Bayramı başladı. Bayram namazının bitmesiyle birlikte kurban satış noktaları ve kesim alanlarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş Sultangazi'deki kurban pazarına geldi. Günler öncesinden kurbanlıklarını alan vatandaşlar kurbanlıkları kesim alanlarına götürmeye başladı. Kesimlerin yapıldığı alanlarda da yoğunluk yaşandı. Bazı kişiler ise kurbanlıkları boş buldukları alanlarda kesti. Sultangazi'deki kurban pazarı havadan da görüntülendi.

DAKİKALARCA YOLUN ORTASINDA BEKLEDİ

Bazı kurbanlıkları kesim alanına götürmek kolay olmadı. Kurban pazarından kurbanlığını alan bir aile dakikalarca yolun ortasında hareket etmeyen kurbanlığı kesim alanına götürebilmek için uğraştı. Kurbanlığı götürmeye çalışan vatandaş, "İnatçı biraz. Karşıya gitmeye çalışıyoruz orada keseceğiz. Zor oldu" diye konuştu. O kurbanlık büyük uğraşlar sonucu kesim alanına götürüldü.

Kurbanlığını kesim alanına götüren Gökhan Çini, "Kurbanımızı aldık ve Allah nasip ederse keseceğiz. Kurbanımızı daha önceden aldık. Kesim alanına götürüyoruz" ifadelerini kullandı. Kurbanlığını almak için kurban pazarına gelen Veli Bakır ise, "Ben bir koç aldım gücüm ona yetti. Şimdi kurbanlığı almaya geldim. Kısmet olursa keseceğim. Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Evde yerim müsait. Oraya götüreceğim ve keseceğim. Çocuklarım ve ailemle birlikte keseceğiz" ifadelerini kullandı.