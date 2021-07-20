SULTANGAZİ'DE KURBAN PAZARINDAKİ HAREKETLİLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

KURBAN Bayramının ilk gününde kurban satış ve kesim noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Sultangazi'de bulunan kurban satış ve kesim alanına sabah saatlerinde girmek isteyen İstanbullular kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Kurban Bayramının ilk gününde İstanbul'un en büyük kurban satış ve Kesim alanlarından biri olan Sultangazi'de yoğunluk yaşanıyor. Sabah namazının ardından daha önceden satın aldıkları kurbanlarını kesmek için alana gelmek isteyenler pazar çevresinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kurban satış ve kesim alanına giden yollarda trafik adeta kilitlendi. Çok sayıda çadırın bulunduğu kurban satış ve kesim alanına girmeyi başaranlar kurban kesimi için ayrılan alanlarda sıraya girerken bir kısmıda hayvanlarını başka yerlerde kesmek için götürdü.