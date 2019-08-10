Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de kurbanlık dana böyle kaçmaya çalıştı
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Sultangazi'de kurbanlık dana böyle kaçmaya çalıştı

1 saat önce

Sultangazi'de kamyonetin kasasındaki kurbanlık dana kaçmaya çalıştı.

Sultangazi'de kurbanlık dana böyle kaçmaya çalıştı, System.String[]
Sultangazi'de kamyonetin kasasındaki kurbanlık dana kaçmaya çalıştı. Danayı son anda yakalamayı başaran vatandaşların panik anları kameralara yansıdı.

Kurban Bayramı Arifesinde kurbanlıklar kamyonlarla taşınarak sahiplerine teslim ediyor. Sultangazi'de kamyonetin kasasında taşınan bir kurbanlık dana kaçmaya çalıştı. Kasadan atlayarak kaçmaya çalışan kurbanlık dana vatandaşların müdahalesiyle son anda yakalandı. Vatandaşların panik anları ve kaçmaya çalışan danayı yakaladığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. - İSTANBUL
Kurban Bayramı, Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:30 Kaynak: İHA
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