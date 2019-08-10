Sultangazi'de kurbanlık dana böyle kaçmaya çalıştı
26 dakika önce
Sultangazi'de kurbanlık dana böyle kaçmaya çalıştı Kaçmaya çalışan dana son anda yakalandıİSTANBUL - Sultangazi'de kamyonetin kasasındaki kurbanlık dana kaçmaya çalıştı.
Sultangazi Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:02 Kaynak: İHA
'de kurbanlık dana böyle kaçmaya çalıştı
Kaçmaya çalışan dana son anda yakalandı
İSTANBUL - Sultangazi'de kamyonetin kasasındaki kurbanlık dana kaçmaya çalıştı. Danayı son anda yakalamayı başaran vatandaşların panik anları kameralara yansıdı. Kurban Bayramı
Arefesinde kurbanlıklar kamyonlarla taşınarak sahiplerine teslim ediyor. Sultangazi'de kamyonetin kasasında taşınan bir kurbanlık dana kaçmaya çalıştı. Kasadan atlayarak kaçmaya çalışan kurbanlık dana vatandaşların müdahalesiyle son anda yakalandı. Vatandaşların panik anları ve kaçmaya çalışan danayı yakaladığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Bakan Akar: TSK, NATO'da saygınlığını korumaktadır Erzurum'da kaçan kurbanlık boğa güçlükle yakalandı Havasız kalan kurbanlık telef olmasın diye cadde ortasında kesildi "Siyah İnci", görkemiyle hayvan pazarında ilgi odağı oldu