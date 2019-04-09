Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Kurye Aracından Altın Çalındı

Sultangazi'de Kurye Aracından Altın Çalındı

49 dakika önce

Sultangazi'de kurye aracından yaklaşık yarım kilogram altın çalan iki şüpheli kaçtı.

Sultangazi'de Kurye Aracından Altın Çalındı, System.String[]
Sultangazi'de kurye aracından yaklaşık yarım kilogram altın çalan iki şüpheli kaçtı.

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki kuyumcuya teslim etmek üzere altın taşıyan kurye Danış Özcan, söz konusu adrese geldikten sonra araçtan indi.

Bu sırada, Özcan'ı takip ettikleri anlaşılan 2 soyguncu, otomobilin kapısını açarak arka koltukta bulunan yaklaşık yarım kilogram altını alıp kaçtı. Kurye, bunun üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı.

Kurye aracı olarak kullanılan otomobilde delil toplayan polis, caddedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Soyguncuların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:39 Kaynak: AA

Polis, Sultangazi, Güncel
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