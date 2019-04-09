Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Kurye Aracını Soydular - İstanbul

Sultangazi'de Kurye Aracını Soydular - İstanbul

1 saat önce

Sultangazi'de kurye aracından yaklaşık yarım kilogram altın çalan iki şüpheli kaçtı.

Sultangazi'de kurye aracından yaklaşık yarım kilogram altın çalan iki şüpheli kaçtı.

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki kuyumcuya teslim etmek üzere altın taşıyan kurye Danış Özcan, söz konusu adrese geldikten sonra araçtan indi.

Bu sırada, Özcan'ı takip ettikleri anlaşılan 2 soyguncu, otomobilin kapısını açarak arka koltukta bulunan yaklaşık yarım kilogram altını alıp kaçtı. Kurye, bunun üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı.

Kurye aracı olarak kullanılan otomobilde delil toplayan polis, caddedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Soyguncuların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:25 Kaynak: AA
Polis, Sultangazi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı Son Dakika! Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor IMF: Türkiye 2019'da Yüzde 2,5 Küçülür, 2020'de Yüzde 2,5 Büyür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 18:15:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de Kurye Aracını Soydular - İstanbul
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]