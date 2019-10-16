Sultangazi'de kuyumcu dükkanındaki korku dolu anlar kamerada

Sultangazi'de kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı 3 kişi, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine 6 bilezik alarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, iş yeri sahibi İrfan Çelik, "Ben dün burada ölebilirdim" dedi.

Sultangazi Eski Habibler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana gelen soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, içeri giren iki kişi bir süre iş yeri sahibi İrfan Çelik'i oyaladıktan sonra önce darp ediyorlar, daha sonra soygunculardan biri 6 bileziği alıyor. Dışarıda bir kişinin de gözcülük yaptığı görülüyor. Yaklaşık 8 dakika içeride darp edildiğini söyleyen işyeri sahibi İrfan Çelik, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

"BEN DÜN BURADA ÖLEBİLİRDİM"

İrfan Çelik, "Bu iki insan müşteri gibi dükkanıma girdi. Genç olan kişi nişanlı olduğunu, evleneceğini söyledi. Yüzük bakmaya başladı. İlk önce bileziklerin fiyatına baktı. Bir bilezik tarttım. Sonra yüzüklere baktı. Bir yüzüğe çok büyük dedi. 'Nişanlımın serçe parmağına oluyor yüzük' dedi. 'Bu tam olur' dedi. İsminin ne olduğunu sordum. O da isminin 'Ali' olduğunu söyledi. Saat reyonuna bakan diğer arkadaş, saatlerin kaliteli ve marka olup, olmadığını sordu. 'Evet' diye cevap verdim. Israrla beni saat reyonunun bulunduğu alana çağırdı. Saat reyonun oraya geldim" dedi,

Çelik, "Siyah saati beğendiğini söyledi. Saati çıkarıp, verdim müşteri kılığındaki insana. Kilidinin arızalı olduğunu söyledi bana. Bende yardımcı oldum kendisine. Ben elimi kilide uzatırken, diğeri beni kollarımdan çekti. Ben aşağı yatırdılar. 8-10 dakika dövdüler. Silahın dipçiğiyle burnuma vurdu. Burnumda iki tane kırık var. Elma kemikçiğimde de göçük var. Benim derdim malımın gitmesi değil. Ben dün burada ölebilirdim. Yetkililerden yardım istiyorum. Bana sahip çıksınlar. Ben bu dükkanı borçla, harçla açtım. İki defa iflas ettim. Devletim bana yardım etsin" diye konuştu.