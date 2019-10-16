Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de kuyumcuda yaşanan dehşet anları kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de kuyumcuda yaşanan dehşet anları kamerada

Sultangazi'de kuyumcuda yaşanan dehşet anları kamerada

1 saat önce

- Sultangazi'de kuyumcuda yaşanan dehşet anları kamerada Sultangazi'de kuyumcuyu darp ederek bilezik çalan hırsızlar kameralara yakalandıİSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de hırsızların bir kuyumcuyu darp ederek bilezikleri çaldığı dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

- Sultangazi'de kuyumcuda yaşanan dehşet anları kamerada

Sultangazi'de kuyumcuyu darp ederek bilezik çalan hırsızlar kameralara yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de hırsızların bir kuyumcuyu darp ederek bilezikleri çaldığı dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı. Darp edilen kuyumcunun yetkililerden yardım istediği olayda polis ekipleri suçluların yakalanması için çalışma başlattı.

Dün İstanbul Sultangazi'de meydana gelen olayda Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya müşteri kılığında giren 2 kişi dükkan sahibi İrfan Çeliği bir süre oyaladıktan sonra önce darp etmiş ardından da 6 bileziği alarak işbirliği yaptıkları dışarıdaki gözcüyle birlikte kayıplara karışmıştı. Olayın ardından kuyumcuya gelen ekipler olay yerinde ve çevrede incelemelerde bulunmuştu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerin hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Hırsızlık anı kameralara yansıdı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların 3 kişi geldiği ve 2 kişinin kuyumcuyu dükkan içerisinde bir süre oyaladıktan sonran bilezikleri çaldığı arından da darp ettiği görülüyor. Hırsızlardan birisiyle uzun süre boğuşan dükkan sahibinin kendine geldikten sonra çevredeki vatandaşlardan yardım istediği anlar görüntülere yansıyor. Dükkan sahibinin olaydan sonra koşarak çevredeki vatandaşlardan yardım istediği kameralara yansıyor.

"Bu adamlar elini kolunu sallaya sallaya ülkemizde dolaşamazlar"

Olay sonrasında yetkililerden yardım beklediğini aktaran Kuyumcu İrfan Çelik, "Bu iki kişi içeriye müşteri kılığında gelerek dükkanıma girdi. Genç olan arkadaş nişanlanacağını ve yüzük bakmak istediğini söyledi. Ardından bileziklere bakmak istediğini söyleyerek vitrinin yanına geçti. Bir yüzük beğendi adını sordum yüzüğün içerisine adını yazmak için adının 'Ali' olduğunu söyledi. Biri beni böyle oyalarken, diğeri saatlerin olduğu tarafta bir saat beğendi ve içlerinden birisini görmek istedi. Saati çıkartıp verdim, kilidinin arızalı olduğunu söyledi o sırada yardımcı olmak isterken boynumdan ve kollarımdan çekerek beni aşağıya yatırdılar. Silahın dipçiğiyle burnuma vurdular burnumu kırdılar. Benim derdim dün ben burada ölebilirdim, yetkililerden yardım istiyorum. Bana sahip çıksınlar. Bu adamlar elini kolunu sallaya sallaya ülkemizde dolaşamazlar" dedi.

Sultangazi'de kuyumcuda yaşanan dehşet anları kamerada

Sultangazi, İstanbul, Edirne, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:23 Kaynak: İHA
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