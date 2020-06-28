Sultangazi'de lastik değiştirirken otomobilin çarptığı tamirci yaralandı
SULTANGAZİ'de yol kenarında otobüsün patlayan lastiğini değiştirirken, arkadan gelen otomobilin çarptığı tamirci yaralandı.
SULTANGAZİ'de yol kenarında otobüsün patlayan lastiğini değiştirirken, arkadan gelen otomobilin çarptığı tamirci yaralandı.
Kaza, önceki gün saat 23.30 sıralarında Sultangazi Gazi Cebeci Yolu'nda meydana geldi. Seyir halinde olan Özel Halk Otobüsünün lastiği patladı. Bunun üzerine otobüs sürücüsü, yol üzerinde bulunan bir lastikçinin önüne park etti. Lastik tamircisi Cengiz Kartal, patlayan lastiği değiştirmek için çalışmalara başladı. Kriko ile aracı kaldırdığı sırada, Cebeci Mahallesi'nden Gazi Mahallesi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, arkadan gelerek Cengiz Kartal'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Kartal yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar Kartal'ın yardımına koştu. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kartal, ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı haber alan Cengiz Kartal'ın yakınları olay yerine geldi. Kartal'ın yakınlarını olay yerinde bulunan vatandaşlar teskin etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 09:40 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Sultangazi'de lastik değiştirirken otomobilin çarptığı tamirci yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 14:03 Ameliyat sonrası narkoz etkisiyle abdest alan yaşlı adam tebessüm ettirdi 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:28 YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 09:08 1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var 15:59 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz 15:02 Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılır? Sosyal medya uzmanı cevapladı 14:26 Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Stuttgart paylaşımıyla kafaları karıştırdı: Şaka yaptım 13:38 Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi