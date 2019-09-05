Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de lastik deposunda yangın
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Sultangazi'de lastik deposunda yangın

58 dakika önce

Sultangazi'de, lastik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sultangazi'de, lastik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki bir lastik deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine geldi.

Polis ekipleri caddeyi Topkapı istikametinde trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun dumana neden olan yangına müdahalesi sürüyor.

Sultangazi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:42 Kaynak: AA
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