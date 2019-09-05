Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de lastik deposunda yangın
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Sultangazi'de lastik deposunda yangın

43 dakika önce

Sultangazi'de lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Sultangazi'de lastik deposunda yangın, System.String[]

Sultangazi'de lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki lastik deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine geldi. Polis ekipleri de caddeyi tedbir amacıyla trafiğe kapattı.

Kısa sürede yayılan alevler, depodaki 2 iş makinesi ile bitişikteki otomobil tamirhanesine sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın dolayısıyla iş yerlerinde hasar oluştu, depodaki 2 iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Sultangazi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:54 Kaynak: AA
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