SULTANGAZİ'DE LODOSUN ETKİSİYLE DÜŞEN ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR - Son Dakika

SULTANGAZİ'de, şiddetli lodosun etkisiyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu, 3 araç zarar gördü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sokakta bulunan 2 kişinin son anda çatıdan düşen parçaların altında kalmaktan kurtuldu.

Olay, geçen pazartesi günü öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi 69 Sokak'ta yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından lodosun etkisini gösterdiği anlarda, 5 katlı bir binanın çatısı uçtu.Uçan çatıdan kopan parçalar sokağa düştü, üç araç zarar gördü. Sokakta bulunan iki kişi, düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin sokağa geldiği, balkondan sarkıtılan sepete aldığı ürünü koyduğu ve daha sonra uzaklaştığı, bir kişinin de sokağa koşarak geldiği, o esnada uçan çatıdan parçaların yere düştüğü, koşan kişinin geri gittiği görülüyor.