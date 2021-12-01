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SULTANGAZİ'DE LODOSUN ETKİSİYLE DÜŞEN ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE LODOSUN ETKİSİYLE DÜŞEN ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

01.12.2021 11:25

SULTANGAZİ'de, şiddetli lodosun etkisiyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu, 3 araç zarar gördü.

SULTANGAZİ'de, şiddetli lodosun etkisiyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu, 3 araç zarar gördü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sokakta bulunan 2 kişinin son anda çatıdan düşen parçaların altında kalmaktan kurtuldu.

Olay, geçen pazartesi günü öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi 69 Sokak'ta yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından lodosun etkisini gösterdiği anlarda, 5 katlı bir binanın çatısı uçtu.Uçan çatıdan kopan parçalar sokağa düştü, üç araç zarar gördü. Sokakta bulunan iki kişi, düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin sokağa geldiği, balkondan sarkıtılan sepete aldığı ürünü koyduğu ve daha sonra uzaklaştığı, bir kişinin de sokağa koşarak geldiği, o esnada uçan çatıdan parçaların yere düştüğü, koşan kişinin geri gittiği görülüyor.

SULTANGAZİ'DE LODOSUN ETKİSİYLE DÜŞEN ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR
SULTANGAZİ'DE LODOSUN ETKİSİYLE DÜŞEN ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR
SULTANGAZİ'DE LODOSUN ETKİSİYLE DÜŞEN ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR
SULTANGAZİ'DE LODOSUN ETKİSİYLE DÜŞEN ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR

Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE LODOSUN ETKİSİYLE DÜŞEN ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE LODOSUN ETKİSİYLE DÜŞEN ÇATININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR - Son Dakika
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