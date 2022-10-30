Sultangazi'de feci olay! Lokantada çıkan kavgada 16 yaşındaki garson silahla başından vuruldu - Son Dakika
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Sultangazi'de feci olay! Lokantada çıkan kavgada 16 yaşındaki garson silahla başından vuruldu

30.10.2022 14:12

İstanbul Sultangazi'de bir lokantada, 5 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki garson başından vuruldu. Şüpheliler kaçarken, garson yoğun bakımda tedavi altına alındı. Güvenlik kamerasına kaydedilen kavganın görüntülerinde, garsonun belinde silah olan şüphelinin önünden geçip merdivenlerden yukarı çıktığı, terasta şüphelilerin arkasında oturan müşterilere çorba servisi yaptıktan sonra içeriye girdiği, bu esnada yaşanan kavgada ateş edildiği görülüyor.

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde 27 Ekim Perşembe gecesi 23.50 sıralarında bir lokantada silahlı kavga çıktı. Lokantanın terasında oturan 4 kişi yanlarına gelen silahlı bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Şüphelilerden birinin silahıyla ateş açması sonucu, servis yapan 16 yaşındaki garson Nihat Demir başından vuruldu. Şüpheliler kaçarken, garson Nihat Demir yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahale ettiği Nihat Demir, hastaneye kaldırıldı. Demir'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Sultangazi'de lokantada çıkan kavgada 16 yaşındaki garson silahla başından vuruldu

ÇORBA SERVİSİ YAPARKEN VURULDU

Güvenlik kamera kayıtlarına giren silahlı kavganın görüntülerinde, garson Nihat Demir'in belinde silah olan şüphelinin önünden geçip merdivenlerden yukarı çıktığı, terasta şüphelilerin arkasında oturan müşterilere çorba servisi yaptıktan sonra içeriye girdiği, bu sırada yaşanan kavgada ateş edildiği görülüyor. Silahın patlamasıyla Nihat Demir yere yığılıyor. Şüpheliler kaçarken, silahlı kişi merdivenlerden inerken yere düşüyor. Şüphelilerden biri de önündeki kişiyi montundan çekerek yere düşürmeye çalışıyor.

"O KURŞUN KARDEŞİMİZE İSABET ETMESE 3 YAŞINDAKİ BEBEĞE GELECEKTİ"

Mahalle sakini M.A., "Dışarıda başlayan bir tartışma, buraya yansımış. Şüpheliler çorba içmeye geldi. Tartıştıkları kişi daha sonra silahla geliyor, kavga çıkıyor. Silahın ateş almasıyla garson kardeşimiz yaralandı. Mermi kafasına isabet etmiş, şu an yoğun bakımda. 16 yaşında genç bir çocuk yoğun bakımda yatıyor, ne olacak belli değil. Olayla hiç ilgisi yok. Daha 16 yaşındaydı, ekmeği için gece vardiyasında çalışıyordu. Mermi kardeşimize isabet etmeseydi, 3 yaşındaki bir bebeği vuracaktı. Yakalansınlar cezasını çeksinler, şu an onların cezasını genç bir çocuk çekiyor" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Crixus : Devletimizin bu zorbalarin leblebi silahlamasina karsi artik ciddi tedbirler almasi lazim. Bir uklede her onune gelen ruhsatli veya ruhsatsiz kuru skı veya normal hic bir silah alamamali..guvenlik gucleri haric kimsede olmamali. Olana yakalanana 20yil hapis ve dunya yuku para cezasi kesilmeliki bu kepazelik son bulsun Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Sultangazi'de feci olay! Lokantada çıkan kavgada 16 yaşındaki garson silahla başından vuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de feci olay! Lokantada çıkan kavgada 16 yaşındaki garson silahla başından vuruldu - Son Dakika
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