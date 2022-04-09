Mahalleliyi şok eden hırsızlık... Yaklaşık 100 binanın doğalgaz kutularından topraklama çubuklarını çaldılar - Son Dakika
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Mahalleliyi şok eden hırsızlık... Yaklaşık 100 binanın doğalgaz kutularından topraklama çubuklarını çaldılar

09.04.2022 09:54

Mahalleliyi şok eden hırsızlık... Yaklaşık 100 binanın doğalgaz kutularından topraklama çubuklarını çaldılar Sultangazi'de yaklaşık 100 binanın doğalgaz kutularında bulunan bakır topraklama çubuklarını çalan zanlıların, mahalleliyi şok etti.

Mahalleliyi şok eden hırsızlık... Yaklaşık 100 binanın doğalgaz kutularından topraklama çubuklarını çaldılar

İSTANBUL - Sultangazi'de yaklaşık 100 binanın doğalgaz kutularında bulunan bakır topraklama çubuklarını çalan zanlıların, mahalleliyi şok etti. Polis hırsızların yakalaması için çalışma başlattı.

Gazi mahallesi ve Zübeydehanım mahallelerinde iki gün üst üste yaşanan hırsızlıklar çevre sakinlerini şok etti. Binaların doğalgaz kutularını kıran hırsızlar, topraklama için kullanılan bakır çubukları çaldı. Zanlıların iki gün boyuna yaklaşık 100 binanın doğalgaz hatlarına zarar vererek hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan olayı anlatan Kiraz Yıldız "Sabah uyandım ve kapıyı açtım baktım ki kapak açılmış. Eve girdim ve çocuğuma 187 ihbar hattını arattım sonra gelip kapağı kapattılar. Bana doğalgaz tesisatını yaptırdığınız firmayı arayın dediler. Aradım onlar da 'bizimle ilgisi yok yine çalarlar yine bizimi arayacaksınız' dediler. Dışarı çıkıp baktım ki kapağı kırmışlar bana nalbura git bakır çubuk al ve yerine bağlayın dediler. Sadece bizim değil herkesin doğalgaz kutusunu kırmışlar ve çoğunun içinde bulunan bakır çubukları çalmışlar" dedi.

Bir başka mahalleli Fatma Aslan ise "Sabah uyandım torunumu okula göndermek için. Doğalgaz kutusunun kapağının açık olduğunu gördüm. 1 gün öncede komşularım gelip bana haber verdiler sizin doğalgaz kutusunun kapağı açık diye. Daha öncede gelip kapağı açmışlar bugün yine açıktı" ifadelerini kullandı.

Hırsızların mağdur ettiği bir başka vatandaş İbrahim Ertürk "Sabah saat 11.00 gibi ekmek almak için dışarıya çıktım. Baktığımda kapağı kırmışlardı ve açıktı. Babamı çağırıp sordum 'daha önce böyle miydi' diye o da bana 'hayır' dedi. Sonra bakkala giderken gördüm ki mahalledeki diğer komşularında kutuları aynı şekilde idi ve içinde ki bakır çubukları yoktu. Bizim tesisatımız henüz bağlanmadığı için almamışlar sadece kapağı kırmışlar" şeklinde konuştu.

Mahalleliyi şok eden hırsızlık... Yaklaşık 100 binanın doğalgaz kutularından topraklama çubuklarını çaldılar
Mahalleliyi şok eden hırsızlık... Yaklaşık 100 binanın doğalgaz kutularından topraklama çubuklarını çaldılar
Mahalleliyi şok eden hırsızlık... Yaklaşık 100 binanın doğalgaz kutularından topraklama çubuklarını çaldılar
Mahalleliyi şok eden hırsızlık... Yaklaşık 100 binanın doğalgaz kutularından topraklama çubuklarını çaldılar
Mahalleliyi şok eden hırsızlık... Yaklaşık 100 binanın doğalgaz kutularından topraklama çubuklarını çaldılar
Mahalleliyi şok eden hırsızlık... Yaklaşık 100 binanın doğalgaz kutularından topraklama çubuklarını çaldılar
Mahalleliyi şok eden hırsızlık... Yaklaşık 100 binanın doğalgaz kutularından topraklama çubuklarını çaldılar
Mahalleliyi şok eden hırsızlık... Yaklaşık 100 binanın doğalgaz kutularından topraklama çubuklarını çaldılar
Mahalleliyi şok eden hırsızlık... Yaklaşık 100 binanın doğalgaz kutularından topraklama çubuklarını çaldılar

YORUMLAR
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Sultangazi, Doğalgaz, Polis, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mahalleliyi şok eden hırsızlık... Yaklaşık 100 binanın doğalgaz kutularından topraklama çubuklarını çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahalleliyi şok eden hırsızlık... Yaklaşık 100 binanın doğalgaz kutularından topraklama çubuklarını çaldılar - Son Dakika
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