Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi birbirine kattı! Markete sığınan şüpheliyi dövüp linç etmek istediler

Geçen çarşamba akşam saatlerinde Malkoçoğlu Mahallesi'nde iddiaya göre yabancı uyruklu kişi, annesinin yanında 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz girişiminde bulundu. Annenin tepki göstermesi üzerine taciz şüphelisi, olay yerinden uzaklaştı.

YAKALAYIP ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Eve giden çocuğun annesi durumu erkek kardeşine anlattı. İkili şüpheliyi cadde üzerinde bulunan marketin önünde gördü. Çocuğun dayısı, taciz şüphelisini darbetmeye başladı. Ne olduğunu anlamayan market sahibi ve çevredekiler, araya girerek müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada şüpheli, markete sığındı. Kadının çevredekilere, markete sığınan kişinin çocuğunu taciz ettiğini söylemesi üzerine, marketin önünde kalabalık toplandı.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Çevredekiler, markete sığınan kişiyi linç etmek istediler. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öfkeli kalabalığı olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan polis, taciz şüphelisini gözaltına aldı. Marketten çıkarılarak ekip otosuna götürüldüğü sırada kalabalık grup, şüpheliye saldırdı. Şüpheli, polis merkezi amirliğine götürüldü. Çocuğunun ailesi de polis merkezi amirliğine giderek, şüpheliden şikayetçi oldu.

"1 HAFTA ÖNCE DE ÇOCUĞU TACİZ ETMİŞ"

Yaşananları anlatan mahalle esnafından Hasan Şanverdi, "Saat 22.00 arası dışarıdan gelen sesleri duydum. Baktığımda bir kişinin darbedildiğini gördüm. Daha sonra markete sığındı. Bir bayan 9-10 yaşlarındaki çocuğunun darbedilen kişi tarafından taciz edildiğini söyledi. Bir hafta önce de aynı çocuğa tacizde bulunmuş. Aile şikayetçi olmuş. Çocuğun annesinin söylediğine göre serbest bırakılmış. Dün akşam da aynı olay yaşanınca kadın 'Ceza alması için çocuğuma bir şey olması mı gerekiyor?' dedi. Mahalle sakinleri bunu duyunca şüpheliyi linç etmeye kalkıştı. Daha sonra polisler geldi ve şüpheliyi gözaltına aldı" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taciz şüphelisinin marketin önünde darbedildiği, daha sonra markete sığındığı görülüyor. Olaydan haberdar olan mahalle sakinlerinin ise marketin önünde topladıkları kameraya yansıyor.