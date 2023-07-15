SULTANGAZİ'de Mangal Yakmak İsterken TIR'ın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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SULTANGAZİ'de Mangal Yakmak İsterken TIR'ın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

15.07.2023 21:16

SULTANGAZİ'de mangal yakmak için yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü K., kendisine çarpan TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonucunda Şükrü K.'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, TIR şoförü Emre Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SULTANGAZİ'de mangal yakmak için yolun karşısına geçmek isteyen, Şükrü K., kendisine çarpan TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Mangal yakmak için aldığı malzemeler ile yolun karşı tarafına geçmek isteyen Şükrü K.?ye Emre Y., kontrolündeki 34 GPL 606 plakalı TIR çarptı. TIR'ın altında kalan K., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ambulans ile Şükrü K.?nın cansız bedenini hastane morguna kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve TIR şoförü Emre Y'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaynak: DHA
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İsmetpaşa Mahallesi, Mahmutbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'de Mangal Yakmak İsterken TIR'ın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'de Mangal Yakmak İsterken TIR'ın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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