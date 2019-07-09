Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de market soygunu
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Sultangazi'de market soygunu

1 saat önce

Sultangazi'de market çalışanlarını silahla tehdit eden bir kişi kasadaki parayı alarak kaçtı.

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Sultangazi'de market çalışanlarını silahla tehdit eden bir kişi kasadaki parayı alarak kaçtı.
Yunus Emre Mahallesi 1395. Sokak'ta bulunan bir markete giren maskeli ve silahlı soyguncu çalışanları tehdit etti.
Kasada bulunan yaklaşık 2 bin 500 lirayı alan soyguncu olay yerinden kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine, markete polis ekipleri sevk edildi. Özel harekat polisleri de olay yerine gelerek, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:26 Kaynak: AA
Sultangazi, Polis, Güncel
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